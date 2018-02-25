Artık öğretmenler de sınav olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, sıklıkla gündeme gelen öğretmen performanslarının değerlendirilmesi konusunu ele aldı.

Hazırlanan ‘Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmelik Taslağı’nı görüş almak için YÖK aracılığıyla eğitim fakültelerine gönderen Milli Eğitim Bakanlığı, bu uygulamayla birlikte öğretmene iki aşamalı not süreci getirilmesini amaçlıyor.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER DE NOT VERECEK

Hürriyet’ten Gönül Koca ve Gülseven Özkan'ın haberine göre, ‘Performans Değerlendirme’ ve ‘Öğretmenlik Mesleği Yeterlilik Sınavı’ olarak adlandırılan uygulamaların bulunduğu taslakta, öğretmene verilecek performans notunun ilkokuldan liseye tüm kademelerde okul müdürleri, veliler, öğrenciler, zümre öğretmenleri ve aynı okuldaki diğer meslektaşlarının ve kendisinin değerlendirmesine göre verilmesinin düşünüldüğü yer alıyor.

MÜDÜR YILDA İKİ KEZ DERSE KATILACAK

Uygulama taslağında, okul müdürlerinin öğretmenin performansını puanlandırabilmesi için, her iki dönemde birer kez olmak üzere, yılda toplam iki kez dersine katılması öngörülüyor.

HER ÖĞRETMEN 4 YILDA BİR SINAVA GİRECEK

Performans puanı yılda bir kez MEBBİS üzerinden yapılacak. Her öğretmenin dört yılda bir katılması beklenen sınavın ise bakanlık tarafından her yıl düzenlenmesi planlanıyor.

SINAVIN ETKİ ORANI YÜZDE 30

Eğitimcilere verilecek performans notunda Öğretmenlik Mesleği Yeterlilikleri Sınavı yüzde 30 oranında etkili olacak.

ÖĞRETMENLER KATEGORİLERE GÖRE AYRILACAK

Yapılan değerlendirmeler sonrasında öğretmenlere 100’lük sisteme göre not verilip A, B, C, D düzeylerine göre kategorilere ayrılacak.

Puan başarı düzeyleri ise şöyle:

90-100 puan arasındakiler A düzeyi,

76-89 puan arasında olanlar B düzeyi,

60-75 puanı arasında olanlar C düzeyi,

0-59 puan arasında olanlar D düzeyi.

PUANA GÖRE HİZMET PUANI YA DA BAŞARI BELGESİ VERİLECEK

Değerlendirme sonucunda ‘D’ düzeyindeki öğretmenlerden başlanarak, ‘C ve B’ grubundaki öğretmenler yüz yüze veya uzaktan hizmet içi eğitime alınacak ve ardından il milli eğitim müdürlükleri öğretmenleri yeniden bir sınava tabi tutacak.

Bütün bunların sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı kadrosunda öğretmenlik yapanlara hizmet süreleri ve performans puanlarına göre, ek hizmet puanı veya başarı belgesi verilecek.

Verilen notlar sözleşmeli öğretmenler için de sözleşmelerinin yenilenmesi için gereken yıllık performans değerlendirme puanlarının hesaplanmasında kullanılacak.

DEĞERLENDİRMEDE PUANLARIN ORANI

Öğretmenler, ‘Öğretmenlik Mesleği Yeterlilik Sınavı’na girse de girmese de performans puanı hesaplanacak.

Öğretmenlerin sınava girdikleri yıl performans değerlendirme puanı oluşturulurken puanlama şöyle hesaplanacak:

Okul müdürü değerlendirmesinin yüzde 20’si,

Zümre öğretmenlerinin değerlendirmesinin aritmetik ortalamasının yüzde 15’i,

Aynı okulda görev yapan diğer öğretmenlerin değerlendirmesinin aritmatik ortalamasının yüzde 10’u,

Veli değerlendirmesinin aritmatik ortalamasının yüzde 10’u,

Öğrenci değerlendirmesinin aritmatik ortalamasının yüzde 10’u,

Öğretmenin özdeğerlendirmesinin yüzde 5’i.