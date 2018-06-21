Binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve onbinlerce asker ve polisin şehit olduğu PKK terörüne yönelik kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor.
Terörün beli tavizsiz operasyonlarla bükülürken, kentlerin ve terör mağduru bölge halkının yaraları da devlet şefkatiyle sarılıyor.
Diyarbakır Sur'da PKK'lı teröristlerin ateşe verdiği, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatih Paşa Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları sürüyor.
Artık terör yok huzur var VİDEO
Yıkılan okulların yerine modernleri yükseliyor. Şehirler tarihi kimliklerine yeniden kavuşuyor. Binlerce turist bölgeye akın ediyor.
Akşamları sokağa çıkmakta korkulan kentlerde, artık geceleri park ve bahçelerden çocuk sesleri yükseliyor.