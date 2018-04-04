Artık yalnızca kadının yaşadığı bir dünya: Y

Düşünün ki, Y kromozomu yeryüzünden silindi; dünyada artık sadece kadınlar yaşıyor. Yazar, bu varsayımdan yola çıkarak dünyanın nefret edilen hallerine dikkat çekiyor. Çünkü siyasetten ekonomiye, toplum yapısından ilişki biçimlerine varana kadar erkek tarafından kurgulanan haller, dünyada iğreti bir yer kaplıyor.

Cem Akaş konuya açıklık getiriyor: “Artık yeni kurallar var, çünkü eski insanlar yok”.

(Cem Akaş)

Y

Constantine, Y kromozomunun yeryüzünden silindiği bir dünyaya doğan, bir erkek çocuktur. Bunun nasıl olduğu bilinmez; sorgulanmaz da. İki kadın, onu kapılarının önünde bulup evlat edinir ve tam bir kız çocuğu gibi büyütürler. Constantine’nin cinsiyetini herkesten, özellikle de devletten saklamayı başarmışlardır. Ancak yine içlerinde büyük bir korku vardır…

Akaş, bu hikayeden yola çıkarak, “Y”de, kadınlar ve erkekler üzerine, toplum üzerine, en çok da koca dünyada yapayalnız kalmak üzerine verilen mücadeleyi anlatıyor.

Y

Cem Akaş

Can Yay.

S.: 176

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Damla Karakuş

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