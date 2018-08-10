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Artvin ve Rize'ye sel uyarısı

Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerini vurması beklenen şiddetli yağış için uyarı yapıldı.

AA | 10.08.2018 - 02:11..
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Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Artvin ve Rize'ye sel uyarısı

SEL VE HEYELAN RİSKİ BÜYÜK

Bölgede etkili olacak yağışların Rize'nin doğusundaki Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde şiddetli olacağı duyurulan açıklamada, metrekareye 76 ila 100 kilogram yağış düşmesinin beklendiği vurgulandı.

Artvin'in kıyı ilçeleri Arhavi, Hopa ve Borçka için de şiddetli yağış uyarısı yapılan açıklamada, bu bölgede de yağışların sabaha kadar etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, her iki bölge için de ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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