Artvin'de 113 yıllık boğa güreşleri festivali

Ardanuç Kaymakamlığı ve Dalahet Kültür Turizm Dayanışma Derneğince, Ardanuç ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Dalahet Yaylası'nda organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

60 BOĞA BOY GÖSTERDİ

Festival etkinlikleri kapsamında bu yıl düzenlenen boğa güreşlerine "deste", "küçük orta", "büyük orta", başaltı ve baş kategorilerinde 60 boğa katıldı. On hakemin görev yaptığı, toplam 30 bin lira ödülün dağıtıldığı güreşlerde, baş boğa sahibi 8 bin lirayla ödüllendirildi.

Güreşlerin en prestijli kategorisi baş kategorisinde Enis Güneri'ye ait "Noyan" isimli boğa birinci oldu.

DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Güreşler sonrası kategorilerinde birinci olan boğa sahiplerine kupa ve ödülleri takdim edildi.

Festival için bölgeye gelen vatandaşların birçoğu çam ağaçlarıyla çevrili alandaki boğa güreşlerini takip ederken, bir kısmı da ormanlık alanda kurdukları çadırlarda doğanın keyfini çıkardı.