Artvin'de ayılar aç kalınca evlere girdi

Tütüncüler köyü mezrasındaki evlerin tahta aralıklarından pençelerini sokan ayılar tahtaları parçalayıp evin içindeki un, yağ ve diğer yiyecekleri yiyerek karınlarını doyururken, evlere de zarar verdiler.

Şu ana kadar ayıların saldırısı nedeniyle zarar gören 12 ev oturulmaz hale gelirken köy sakinleri, yetkili kurumlara konu ile ilgili dilekçe verdiğini dile getirdi.

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"DEVLET, AYILARA SAHİP ÇIKSIN"

Evlerindeki her şeyin ayılar tarafından kullanılmaz hale getirildiğini dile getiren Ayşe Özdemir isimli ev sahibi ise “Ayı evimize girdi batırdı bizi, zarardayız. Ben şimdi gördüm şok oldum yani. 65 yaşıma geldim böyle zararı ilk kez görüyorum. Bunu insan yapsaydı böyle yapmazdı, bunun zararı bize çok fazla. Evde kullanılabilecek hiç bir şey kalmamış, hepsini çöpe dökeceğiz, burada bu şekilde kalınmaz. Devlet ayısına sahip çıksın” ifadelerini kullandı.























