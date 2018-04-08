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Artvin’de boğalar sezonun ilk yarışı için arenaya çıktı

Artvin Yusufeli'nde boğalar yaylaya çıkmadan önce güreştirildi.

İHA | 08.04.2018 - 19:12..
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24. Geleneksel Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali’nde farklı kategorilerde 68 boğa kıyasıya yarıştı.

35 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILDI

Deste Kategorisinde 12, Ayak kategorisinde 7, Küçük Orta kategorisinde 23, Büyük Ortada 12, Baş Altında 7 ve Baş kategorisinde 7 olmak üzere 68 boğa sıkletlerinde birinci olmak için yarıştı. Dereceye giren boğalara toplamda 35 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Artvin’de boğalar sezonun ilk yarışı için arenaya çıktı

ASIRLIK GELENEK

Etkinlikte konuşan Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, boğa güreşlerinin Artvin yöresinin kadim bir kültürü olduğunu söyledi. Kaykaç, yörede 50’in üzerinde festival olduğunu ifade ederek, Yusufeli Sarıgöl Boğa güreşleri festivalinin sezonun ilk boğa güreşleri festivali olduğunu belirtti. Kaykaç, asırlık geleneği gelecek uşaklara aktarma, toplumdaki birlik beraberlik ve kardeşliği pekiştirme adına festivallerin önemli olduğunu vurguladı.

Artvin’de boğalar sezonun ilk yarışı için arenaya çıktı

BOĞALARI BARIŞTIRMAK İÇİN

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise yaptığı konuşmada, Artvin’deki bu kadim kültürün temelinde yaylara çıkmadan önce boğaları barıştırmak olduğunu söyledi.

Artvin’de boğalar sezonun ilk yarışı için arenaya çıktı

"TURİZME KATKI SAĞLIYOR"

Aytekin, “Eskiden boğaları düz alanlarda güreştirip barıştırdıktan sonra meraya yaylalara salardık. Bu festivaller bu kültürün yansıması. Buradaki festivalin yıl içindeki boğa güreşlerinin başlangıcı niteliğinde. Bu festivallerle insanlarımız bir araya geliyor. Yörenin turizmine katkı sağlıyor. Bu festivaller için il dışında çok sayıda insan buraya geliyor. Doğaseverlerin, geleneksel kültürel değerleri sevenlerin, geleneksel tatları tatmak isteyenlerin arayıp da bulamayacağı bir anlar buralar. Festivallerimize herkesi davet ediyoruz” dedi.

Artvin’de boğalar sezonun ilk yarışı için arenaya çıktı



Artvin’de boğalar sezonun ilk yarışı için arenaya çıktı



Artvin’de boğalar sezonun ilk yarışı için arenaya çıktı



Artvin’de boğalar sezonun ilk yarışı için arenaya çıktı

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