taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

Artvin'in Yusufeli İlçesi’nde, Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajın su tutmasıyla heyelan riski taşıyan asırlık köyler boşaltılıyor.

21.10.2017 - 12:18
  1. Haberler
  2. İç Haber

İlçeye bağlı 25 haneli Havuzlu Köyü'nde oturanlar kamulaştırılan evlerini boşaltırken bir aile ise ev ve arazilerini satmamak için 3 yıldır mücadele veriyor.

Yusufeli'nde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar arasında bulunan Artvin Barajı ve HES projesi 3 yıl önce tamamlanarak su tutmaya başladı. Baraj gölü nedeniyle nehrin yamacında yer alan Havuzlu Köyü heyelan riski gerekçesiyle barajın yapan şirket tarafından istimlak edilerek boşaltılmaya başlandı.

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

ŞİRKET İKNA EDEMEDİ

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Artvin Barajı'nın su tutmasıyla, 25 hanelik asırlık köyde evlerini boşaltan ailelerden sadece Çelik ailesi ev ve arazilerini şirkete satmadı. Şirket 3 yıldan bu yana köyde tek başlarına yaşamlarını sürdüren Çelik ailesini bir türlü ikna edemedi. 4 kişilik ailenin fertlerinden Ali Çelik, bu topraklarda doğup büyüdükleri için ev ve arazilerini satmak istemediklerini söyledi.

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

"KERPİÇ BİNA BANA GÖRE VİLLA"

Köyde arazi ve evini satmayan tek aile olduklarını da belirten Ali Çelik, babasının 92 yaşında olduğunu, camiye bile gidemediğini anlatırler, "Cami yok, hoca yok ama muhtarlık var. Köy tüzel kişiliği devam ederken cami lojmanı ve tüzel kişiliğe ait yerler satılabiliyor mu? Satılabiliyorsa ben orada nasıl yaşıyorum? Burası köy değilse benim çocuğum taşımacılıkla okula nasıl gidip- geliyor? Benim evim bir çoğuna göre kerpiç bina. Ama bana göre villa. Gecenin bir yarısı pencereyi açıp üzüm yiyebileceğim bir ev varsa göstersinler hemen satacağım. 10 dönümlük arazi ve evimize 850 bin lira veren şirketin teklifini kabul etmiyoruz. Bunun adını bile bilmiyoruz; kamulaştırma mı, alım-satım mı, istimlak mı, ne?" dedi.

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

"KÖYÜMÜZÜ İSTİYORUZ"

Köylülerden Adem Ocak da kardeşleriyle hisseder oldukları için ev ve arazilerinin alelacele satın alındığını ancak, satın alınan bölgede tarım yapıldığını öne sürdü. Köyde tarım ve arıcılık yapmak istediğini anlatan Fatma Ocak ise, "Eğer burada tarım yapılabiliyorsa bizi köyümüzden neden çıkarttılar? Köyümüzü geri istiyoruz. Köyde tarım yapılabiliyorsa ben de yapmak istiyorum. Şehirde çocuklarımın eline bakmak istemiyorum. Tarım ve arıcılık yapmak istiyorum." diye konuştu.

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

Artvin'de bir aile asırlık köylerini terk etmiyor

İlginizi Çekebilir
Bileyicilik: Eğeyle çeliğin mücadelesi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bileyicilikle uğraşan 67 yaşındaki İsmail Çelik, mesleğini bir sonraki nesle aktarmak istiyor.
Diyarbakır'da PKK'nın kullandığı 6 mağara imha edildi
Mağaralarda PKK'lıların kullanmak üzere depoladığı yaşam malzemeleri de ele geçirildi.
Cam silerken öğretmen olduğunu öğrendi
Gökdelende halatla cam silen bir kişi, öğretmen olduğunu öğrendi. Sevincini arkadaşlarıyla paylaştı.
Ağlatan 'çocuk istismarı' çalıştayı
Erzurum'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından 'Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı' gerçekleştirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

81
Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin

309
ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

ABD'den Metin Topuz'un telefonuna koruma

125
Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

Açlık grevindeki Semih Özakça iyi görünüyor

185
DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

DEAŞ sığınaklarında İsrail ve NATO silahları bulundu

111
Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak

193
Avusturyalı yolcuların üzeri köpekle arandı

Avusturyalı yolcuların üzeri köpekle arandı

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM