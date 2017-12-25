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Artvin'de dağ keçisinin kurtarılma anları

Artvin'de yaralı bir şekilde sarp kayalıklarda olan dağ keçisi, uzun bir çabalamanın ardından kurtarılıp tedaviye alındı.

DHA | 25.12.2017 - 21:34..
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Artvin- Şavşat karayolu üzerinde Bağlıca Köprü mevkiinde yaralı erkek dağ keçisi fark edenler jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi, kendileri de yaralı keçiyi kurtarmak için harekete geçti.

ZORLU BİR KURTARMA ÇALIŞMASI

Çok sayıda kişi yaralı dağ keçisini yakalamak için zorlu bir mücadeleye koyuldu. Korku nedeniyle kaçmaya çalışan yaralı keçi, Metin Demir tarafından Çoruh Nehri üzerinde sarp kayaklıkların bulunduğu bölgede uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

Artvin'de dağ keçisinin kurtarılma anları

O ANLAR KAMERADA

Aksiyon filmlerini aratmayan kurtarma çalışmaları kameraya kaydedildi. Görüntülere duyarlı kişilerin keçiyi kurtarmak için dik ve uçurum bölgede canları pahasına uzun süre verdiği mücadele yansıdı.

Artvin'de keçi kurtarma operasyonu VİDEO

Artvin'de dağ keçisinin kurtarılma anları

KEÇİ TEDAVİYE ALINDI

Bellerinden çıkardıkları kemerlerle bağlanan keçi otomobile konularak tedavisi için Artvin Belediyesi Veteriner Kliniği’ne teslim edildi. Arka sol ayağı ve çevresinde yara olduğu görülen yaralı keçi, ilk müdahale ardından sevk edildiği Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

Artvin'de dağ keçisinin kurtarılma anları

Artvin'de dağ keçisinin kurtarılma anları

Artvin'de dağ keçisinin kurtarılma anları

Artvin'de dağ keçisinin kurtarılma anları

Artvin'de dağ keçisinin kurtarılma anları

Artvin'de dağ keçisinin kurtarılma anları

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