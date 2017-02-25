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Artvin'de devrilen tanker alev alev yandı

Artvin’in Borçka ilçesinde kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev alan mazot yüklü tanker, yangında kullanılmaz hale geldi.

25.02.2017 - 21:02
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Trabzon’dan Kars’ın Ardahan ilçesine mazot götüren 54 yaşındaki Tekin Aydın yönetimindeki 75 AS 708 plakalı tanker, Borçka İlçesi İbrikli Köyü yakınlarında virajda kontrolden çıkıp devrildikten sonra alev aldı.

Artvin'de devrilen tanker alev alev yandı

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Araçta sıkışan Tekin Aydın, diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Artvin'de devrilen tanker alev alev yandı

YOL ULAŞIMA YENİDEN AÇILDI

Kaza nedeniyle kapanan Borçka - Ardahan karayolu, yangının söndürülüp aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'de devrilen tanker alev alev yandı

Artvin'de devrilen tanker alev alev yandı

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