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Artvin'de hafriyat denizi

Hopa'da taşeron firmaya ait kamyonla inşaat hafriyatının Kemalpaşa sahilinde yer alan deniz kıyısına dökülmesi, tepkilere neden oldu.

DHA | 28.08.2018 - 07:22..
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Hopa'nın Sarp köyü sınırlarındaki Kemalpaşa sahiline dökülen hafriyat atıkları, yöre sakinlerinin tepkisine yol açtı. Ailesiyle tatil için geldiği Hopa'da, 'Martı Kayalıkları' olarak adlandırılan bölgede denize gireceği sırada kamyonun kıyıya yanaştığını ve sürücüsünün kasasındaki hafriyatı kayalıklara döktüğünü fark eden yöre sakinlerinden Yücel Çakır, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Artvin'de hafriyat denizi

Görüntülerde, kamyon sürücüsünün kayalıklara yaklaşarak, çimento atıklarını kayalıklara döküp, uzaklaştığı görüldü. Kamyonun arkasından bağırarak, uyarmaya çalışan Çakır ise olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, şikayetçi olarak, şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Çakır, şikayetinde, kamyon sürücüsünün önlem almadan hafriyat boşaltma işlemi yaptığı sırada oğluyla birlikte kayalık alandan kaçıp, ezilmekten son anda kurtulduklarını da belirtti.

Artvin'de hafriyat denizi

"BAĞIRDIM AMA KAMYON DÖKEREK GİTTİ"

Döküm sahası olmayan noktaya boşaltma işlemi yaparak, çevrenin kirletildiğini savunan Yücel Çakır, "Oğlumla birlikte denize girmek için 'Martı Kayalıkları' denilen mevkideydik. Denize girecekken, kamyon geri geri yanaşıp, bir anda damperini kaldırarak, harç artıklarını, beton artıklarını boşaltmaya başladı. Ben ıslık çaldım, 'Dur' diyene kadar oğlumu sol tarafa çekerek, kurtardım. Bağırdım, çağırdım. 'Burada insanlar var, dökmeyin' diye ama kamyon dökerek, gitti" dedi.

Artvin'de hafriyat denizi

"DOĞAYA ZARAR VERDİKLERİNİ GÖRDÜM"

Olay sonrası kıyıya hafriyat döken kamyon sürücüsünü tespit ettiğini kaydeden Çakır, şoför ve şirketi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:  "Daha sonra video görüntülerini de çektim. Kişiyi de tespit ettim, çalıştığı özel firmaya giderek, orada da konuştuk. Suç duyurusunda bulundum. Burası çok güzel, doğa harikası bir yer. Burada hem döküm sahası olmayan yere döküm yaparak hem de çevreyi kirleterek ve kıyı kenar çizgisini yok sayarak, aynı zamanda martıların yaşam alanını, bu bölgedeki tek yaşam olanı olan 'Martı Kayalıkları'ndaki ekosistemi bozarak, doğaya zarar verdiklerini gördüm. Bu doğa harikası yerlerin bu şekilde köreltildiğinin ve harap edildiğini görmek beni çok üzdü."

Artvin'de hafriyat denizi

"ÇÖPTEN ÇOK SIKINTIMIZ VAR"

Sarp köyü sakinlerinden Mehmet Tuzcu ise kıyı şeridinin her noktasına bu yöntemle atıklar döküldüğünü öne sürerek, Gürcistan tarafının daha temiz olduğunu söyledi. Tuzcu, "Maalesef yaşam alanı çok kısıtlı. Çok kötü bir şekilde burası idare ediliyor. Çöp açısından çok sıkıntımız var. Sahil boyunca her taraftan çöp atılıyor buraya. Karşı tarafa gittiğiniz zaman Gürcistan'a sahilinde çöpü bırakın bir izmarit bile bulamazsınız. Hafriyat ayrı bir sıkıntı, İstanbul'dan gelen doktor ağabeyimiz çocuğuyla 'Martı Kayalıkları'nda denize girdiği sırada neredeyse ezilme tehlikesi yaşadı, son anda kurtuldular. Buraya döküyorlar, daha ileri noktalara döküyorlar. Yetkililer, bu sahil yolundan geçerken, bunları görmüyor mu?" diye konuştu.

Artvin'de hafriyat denizi

Artvin'de hafriyat denizi

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