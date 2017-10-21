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Artvin'de kartal drone parçaladı

Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde yapımı süren baraj ve HES inşaatında havadan görüntü alan drone, çevrede uçan kartalın saldırısına maruz kaldı

21.10.2017 - 08:52
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Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde yapımı süren baraj ve hidroelektrik santrali (HES) inşaatını havadan görüntüleyen drone, çevrede uçan kartalın saldırısı sonucu parçalandı.

Artvin'de kartal drone parçaladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında 486 milyon 875 bin liraya ihale edilerek yapımına başlanan Yusufeli Barajı bölgesi ve HES projesinin inşaatına yakın bölgede yuva yapan kartal, 350 metre yükseklikte çekim yapan DSİ'ye ait drone'u pençeleriyle kaptı. Kartal pervanelerinden pençeleriyle tuttuğu drone'u yuvasına taşıdı.

BEĞENMEYİNCE ATTI

Drone'u bir süre yuvasında saklayan kartal yeniden havalanarak aracı yüksekten yere bıraktı. Bu sırada görüntü kaydı yapmadığı öğrenilen drone düştüğü bölgede parçalanmış halde bulundu.
Son dönemin gözde teknolojileri arasında yer alan drone'ların (insansız hava aracı), uçuş emniyetini olumsuz etkilemelerinin yanı sıra doğal yaşamda bulunan yırtıcı hayvanlar için de tehlike oluşturduğu biliniyor.

Artvin'de kartal drone parçaladı

Artvin'de kartal drone parçaladı

Artvin'de kartal drone parçaladı

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