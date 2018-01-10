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Artvin'de maden işçileri zam için greve gitti işler durdu

Artvin'de madencilik işletmesinde çalışan maden işçileri, eş zamanlı olarak greve başladılar. Gece yarısı başlatılan grev sonrası madencilik faaliyetleri durdu.

İHA | 10.01.2018 - 22:57..
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Artvin Cerattepe ve Murgul Damar'daki Eti Bakır A.Ş.'de çalışan maden işçileri, gece saat 02:00'de greve başladılar.

ÜRETİM TAMAMEN DURDU

Üretimin tamamen durduğu işletmede, maaşların yükselmesi ve maaş koşullarının iyileştirilmesi talebi ile hak ettikleri maaşı alamadıklarını iddia eden işçiler, talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini dile getirdi.

Grev başlamasının ardından Eti Bakır A.Ş. yetkilileri, işçi temsilcilerini görüşmek için idari binaya çağırdığı, fakat işçilerin kesin bir sonuç almadan idari binaya gidip görüşmeyi reddettiği iddia edildi.

Artvin'de maden işçileri zam için greve gitti işler durdu


YÜZDE 20 ZAM ISRARI

Eti Bakır işçileri 4/12 vardiyası araçlarının önünü keserek diğer işçileri de greve kattı. Eti Bakır A.Ş. Murgul İşletmeleri Müdürü Sinan Kabaloğlu, işçi temsilcileri ile görüşerek yüzde 20 zammı kabul ettirmeye çalıştı. Ancak işçi temsilcileri yüzde 25 zam ve iki ikramiye taleplerini tekrarladı.

Kabaloğlu yüzde 20 zamda ısrar edince işçi temsilcisi direnişteki işçilere “Arkadaşlar kabul ediyor musunuz?” diye sordu. Grevdeki işçiler de hep bir ağızdan ‘‘Hayır’’ cevabı verdi.

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