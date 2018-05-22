taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.258
USD
4,5777
EURO
5,3993
ALTIN
190,27
PETR
79,5300

Artvin'de otomobil dereye uçtu: 3 kişi kayıp

Kontrolden çıkarak Şavşat deresine uçan otomobildeki 3 kişi akıntıyla sürüklenerek kayboldu.

DHA | 22.05.2018 - 00:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Artvin-Şavşat karayolu Soğuksu mevkiinde meydana gelen kazada, Artvin'den Şavşat'a giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Şavşat deresine uçtu.

Artvin'de otomobil dereye uçtu: 3 kişi kayıp

DEREDE KAYBOLDULAR

Olayda otomobil ile birlikte sürüklenen Kerim Çiftçi (44), Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgede kayıp otomobil ve içindeki 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Artvin'de otomobil dereye uçtu: 3 kişi kayıp

ARAMALAR SABAH DEVAM EDECEK

Kaybolan kişilere ulaşmak için AFAD, Jandarma ve itfaiye ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması başlatırken, yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Gece karanlığı ve derenin debisinin yüksek olması arama çalışmalarını güçleştirirken, 3 şahsı arama çalışmaları bu gecelik sonlandırıldı. Sabah erken saatlerden itibaren arama çalışmaları tekrar başlayacağı kaydedildi.

Artvin'de otomobil dereye uçtu: 3 kişi kayıp

Artvin'de otomobil dereye uçtu: 3 kişi kayıp

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sağanak yağmur altında araba temizledi
Ankara'da dün meydana gelen sağanak yağmurda, bir elinde şemsiyeyle yağmurdan korunurken diğer elindeki fırçayla da arabayı temizledi.
Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu
Terör saldırısında 2 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.
Malatya'da yıldırımın çarptığı çoban öldü
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım çarpması sonucu çoban hayatını kaybetti.
Tunceli'de 8 terörist öldürüldü
Tunceli il merkezi kırsalında halen devam eden kara ve hava operasyonu sırasında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İskoçya'da evsizler için köy kuruldu

İskoçya'da evsizler için köy kuruldu

2
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

0
Artvin'de otomobil dereye uçtu: 3 kişi kayıp

Artvin'de otomobil dereye uçtu: 3 kişi kayıp

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM