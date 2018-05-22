Artvin'de otomobil dereye uçtu: 3 kişi kayıp

Artvin-Şavşat karayolu Soğuksu mevkiinde meydana gelen kazada, Artvin'den Şavşat'a giden otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Şavşat deresine uçtu.

DEREDE KAYBOLDULAR

Olayda otomobil ile birlikte sürüklenen Kerim Çiftçi (44), Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Bölgede kayıp otomobil ve içindeki 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

ARAMALAR SABAH DEVAM EDECEK

Kaybolan kişilere ulaşmak için AFAD, Jandarma ve itfaiye ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması başlatırken, yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Gece karanlığı ve derenin debisinin yüksek olması arama çalışmalarını güçleştirirken, 3 şahsı arama çalışmaları bu gecelik sonlandırıldı. Sabah erken saatlerden itibaren arama çalışmaları tekrar başlayacağı kaydedildi.