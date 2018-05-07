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Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Artvin'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir aparmanın çatısı uçarak, arabaların üzerine düştü.

DHA | 07.05.2018 - 16:12..
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Saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Balcıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bölgede yağış sonrası şiddetli rüzgar nedeniyle Yazkent Sitesi’ne ait 5 katlı apartmanın çatısı uçtu.

ÇATIYI GÖREN ŞAŞIRDI

Çatı, sitede park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Gürültü üzerine panik yaşayıp dışarı çıkan apartman sakinleri, çatıyı araçlarının üzerinde görünce şaşkınlık yaşadı.

Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu

11 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan da bölgeye gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı olayda, park halindeki 11 araçta hasar oluştu, bazı evlerin camları kırıldı.

Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu



Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu



Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu



Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu



Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu



Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu

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