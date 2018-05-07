Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Balcıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bölgede yağış sonrası şiddetli rüzgar nedeniyle Yazkent Sitesi’ne ait 5 katlı apartmanın çatısı uçtu.
ÇATIYI GÖREN ŞAŞIRDI
Çatı, sitede park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Gürültü üzerine panik yaşayıp dışarı çıkan apartman sakinleri, çatıyı araçlarının üzerinde görünce şaşkınlık yaşadı.
11 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alarak hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.
Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan da bölgeye gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı olayda, park halindeki 11 araçta hasar oluştu, bazı evlerin camları kırıldı.