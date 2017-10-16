Artvin’de yapılan kütüphane sıra dışı mimarisi ile ilgi görüyor

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) tarafından yapımına onay verilen kütüphane projesi, mimari özellikleriyle Türkiye’de bir ilk olacak.

Masanın üzerinde üst üste dağınık halde duran kitaplar görünümündeki kütüphane binası görenlerin de ilgisini çekiyor. Yapımında sona gelinen kitap şeklindeki kütüphanenin ışıklandırılması da tamamlandı. Sıra dışı mimarisiyle göze çarpan kütüphanenin ışıklandırıldığını gören öğrenciler de cep telefonuyla anı fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

"ÖRNEK BİR KÜTÜPHANE"

Mayıs ayı sonunda hizmete girmesi beklenen kitap şeklindeki kütüphane ile ilgili bilgi veren AÇÜ Rektörü Prof.Dr. Fahrettin Tilki, kütüphanenin örnek bir kütüphane olduğunu ve tasarlanan kırtasiye malzemeleriyle de kütüphanenin hoş bir görünüm sergilediğini söyledi. Rektör Prof.Dr. Tilki, geçen yıl inşaatına başlanan ve 4 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphanenin kaba işçiliğinin de tamamlandığını ifade etti.

PLANLARKEN ENGELLİLER UNUTULMADI

Kütüphane içerisinde çok amaçlı konferans salonunun yer aldığını ve engellilerin de kolaylıkla buradan yararlanabileceğini anlatan Tilki, "Kütüphanemizin en önemli özelliği, özellikle engelli kardeşlerimize hizmet edecek şekilde planlanmış olmasıdır. Görme engelli ve fiziksel engelli tüm kardeşlerimizin hizmetini orada karşılamayı düşünüyoruz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Tilki bünyesinde 25 bin kitabı barındıracak kütüphanenin toplam maliyetinin ortalama 12 milyon lirayı bulduğunu ekledi.





























