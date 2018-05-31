Artvin'de yavru ayı kurtarma operasyonu

Hopa ilçesinde karayolu kenarında çalılık alanda sıkışan yavru ayı olduğunu gören vatandaşlar durumu, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İMDADINA YETİŞTİLER

Bölgeye gelen ekipler, karayolu kenarındaki çalılık alana giren yavru ayı için seferber oldu. Çalışma sonucu kurtarılan yavru ayı bu sırada aniden yola çıktı.

Ekiplerden kaçan yavru ayının peşinden koşan bir görevli, hayvanın üzerine battaniye atmaya çalıştığı sırada yere düştü. Kaçan yavru ayı ekipler tarafından yakalandı.













