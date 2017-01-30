Artvin'deki yaban hayatından ilginç görüntüler

Artvin'de yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi eylem planı çerçevede doğaya yerleştirilen fotokapanlara ilginç görüntüler yansıdı.

YABAN HAYATI FOTOKAPANDA

Yaban hayatı bakımından zengin ve özellikle nesli tükenmek üzere olan boz ayıların ender yaşadığı illerden Artvin'de, 2014'ten itibaren yaban hayvanların desteklenmesi ve korunması amacıyla geçebilecekleri bölgelere 80 fotokapan kuruldu.

Farklı zaman dilimlerinde fotokopanlara yansıyan görüntülerde, ayı ile karganın aynı alanda beslenmeleri, ayının zaman zaman karganın varlığından rahatsızlık duyması dikkati çekiyor.

Yaban hayatından ilginç görüntüler fotokapanda VİDEO