taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.147
USD
3,5282
EURO
4,1645
ALTIN
144,26
PETR
51,7300

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

İçişleri Bakanı Soylu'nun başlattığı Kardeş Şehirler projesi kapsamında Artvin'den Bitlis'e gelen 40 kişilik grup, halayla karşılandı.

01.08.2017 - 22:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

Artvin’den yola çıkan 40 kişilik grup, bugün akşam saatlerinde Bitlis’e ulaştı. Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesinde bulunan Yahya Eren Misafirhanesi önünde karşılanan Artvin heyeti kalacakları misafirhaneye yerleşti. Karşılamada iki şehrin halkoyunları ekipleri birer gösteri sundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, kardeşlik köprüsünün en önemli ayağının Bitlis’te yeşereceğini belirterek şöyle konuştu:

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

"AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL YOK"

"Kardeş Şehirler' projesi’nin 2’nci ayağındayız. Trabzon, Mardin arasında yapılan kardeşlik köprüsünün ardından Bitlis ilimizin Artvin’e gelmesi ile devam etti. Artvin’de Bitlis’i ağırlamanın onur ve gururunu yaşadık. Şimdi de Artvin Bitlis’te. Kardeşlik köprüsünün en önemli ayağı Bitlis’te yeşerecek. Kadim şehir Bitlis’te Artvin’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kardeş şehirler projemiz böylece çok daha anlam kazandı. Doğu Karadeniz’in en uçtaki ili Artvin ile yine doğumuzun en güzel şehri olan Bitlis’te oluşan bu kardeşlik köprüsü bizim her anlamda kaynaşmamızı pekiştirecektir. Türkiye’de birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bugün biz bunu ispatlıyoruz."

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

"BİTLİS'İN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFE DAVET EDİYORUZ"

Artvin Kültür ve Turizm Şube Müdürü İhsan Aslan ise projenin her iki ilin kültürel varlıklarının tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da Bitlis’in bir kültür başkenti olduğunu belirterek, "4 gün boyunca Bitlis’in güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz. Bitlis 7 bin yıllık bir tarihi mirasa sahip. Doğası, sanatı, kültürü, ilmi ve bütün güzellikleri ile biz müze şehir diyoruz. Bu arkadaşlarımıza inşallah bu güzellikleri yaşatacağız" dedi.

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

İlginizi Çekebilir
İrem Derici hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı İrem Derici, sunduğu televizyon programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır şehitleri törenle uğurlandı
Lice'de şehit olan iki askerin naaşı, 7'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Hayalet Gemi İstanbul Boğazından Geçti
16 gün önce Karadeniz'e açılan İngiliz Kraliyet donanmasına ait HMS Duncan D37 adlı gemi akşam saatlerinde İstanbul Boğazına giriş yaptı.
Akçakoca'da gün batımı
"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Akçakoca'da gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim işsizlik maaşı alacak

Fatih Terim işsizlik maaşı alacak

954
Cübbeli'den Mehmet Görmez'e hakaret

Cübbeli'den Mehmet Görmez'e hakaret

853
Mehmetçik hem terörle hem de yaşam şartlarıyla mücadelede

Mehmetçik hem terörle hem de yaşam şartlarıyla mücadelede

283
Fatih Altaylı'dan Gülerce'ye: Yüzüme tükürmene izin vermem

Fatih Altaylı'dan Gülerce'ye: Yüzüme tükürmene izin vermem

209
PKK'nın alüminyum kostümü

PKK'nın alüminyum kostümü

70
Akın Öztük duruşma salonuna girerken dua etti

Akın Öztük duruşma salonuna girerken dua etti

160
Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu

Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM