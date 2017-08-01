Artvin’den Bitlis’e gönül köprüsü

Artvin’den yola çıkan 40 kişilik grup, bugün akşam saatlerinde Bitlis’e ulaştı. Bitlis Eren Üniversitesi Rahva yerleşkesinde bulunan Yahya Eren Misafirhanesi önünde karşılanan Artvin heyeti kalacakları misafirhaneye yerleşti. Karşılamada iki şehrin halkoyunları ekipleri birer gösteri sundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi, kardeşlik köprüsünün en önemli ayağının Bitlis’te yeşereceğini belirterek şöyle konuştu:

"AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL YOK"

"Kardeş Şehirler' projesi’nin 2’nci ayağındayız. Trabzon, Mardin arasında yapılan kardeşlik köprüsünün ardından Bitlis ilimizin Artvin’e gelmesi ile devam etti. Artvin’de Bitlis’i ağırlamanın onur ve gururunu yaşadık. Şimdi de Artvin Bitlis’te. Kardeşlik köprüsünün en önemli ayağı Bitlis’te yeşerecek. Kadim şehir Bitlis’te Artvin’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kardeş şehirler projemiz böylece çok daha anlam kazandı. Doğu Karadeniz’in en uçtaki ili Artvin ile yine doğumuzun en güzel şehri olan Bitlis’te oluşan bu kardeşlik köprüsü bizim her anlamda kaynaşmamızı pekiştirecektir. Türkiye’de birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bugün biz bunu ispatlıyoruz."

"BİTLİS'İN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFE DAVET EDİYORUZ"

Artvin Kültür ve Turizm Şube Müdürü İhsan Aslan ise projenin her iki ilin kültürel varlıklarının tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da Bitlis’in bir kültür başkenti olduğunu belirterek, "4 gün boyunca Bitlis’in güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz. Bitlis 7 bin yıllık bir tarihi mirasa sahip. Doğası, sanatı, kültürü, ilmi ve bütün güzellikleri ile biz müze şehir diyoruz. Bu arkadaşlarımıza inşallah bu güzellikleri yaşatacağız" dedi.































