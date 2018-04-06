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Arz-ul Mukaddes sergisi açıldı

Arz-ul Mukaddes- Kudüs isimli tezhip sergisi sanatseverlerle buluştu.

AA | 06.04.2018 - 14:07..
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Sergi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle ortaklığında düzenlenen Yeditepe Bienali kapsamında, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, açılışta yaptığı konuşmada, sergide Anadolu'nun kadim medeniyetine ve kültürüne ait birikmiş eserler olduğunu söyledi.

Arz-ul Mukaddes sergisi açıldı

"KADINLARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Bienal kapsamında birbirinden kıymetli sanatçıların bir araya geldiğine işaret eden Demir, "Sergileri dolaştığımızda bir şeyin daha ön plana çıktığını görüyorum. Kadınlar ileride. Hem sanatçılarda hem ziyaretçilerde kadınlar daha çok. Bu çok iyi bir şey. Kadınlar tuttuğunu bırakmıyor ve bereket katıyor. Başlangıçta kadınların desteğine de ihtiyacımız vardır zaten" diye konuştu.

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