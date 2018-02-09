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Arzu Sabancı: DJ'lik yapıyorum

Çapkın kardeşler Hacı ve Hakan Sabancı'nın anneleri Arzu Sabancı, bir dergiye açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 07:31..
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Dünyaca ünlü bir markanın Türkiye temsilcisi, tasarımcı Arzu Sabancı Hello Dergisi’ne verdiği röportajda ailesine de stil danışmanlığı yaptığını söyledi.

Arzu Sabancı: DJ'lik yapıyorum

"ÇOCUKLAR ARTIK SORMUYOR"

Arzu Sabancı, “Eşim Ömer bana danışır. Oğullarım eskiden öyle yapardı. Şimdi ayrı yaşadıkları için pek sormuyorlar. Yardım isterlerse yanlarında oluyorum. En çok Hakan giyimine düşkün. Bazen ben de onun fikrini alırım” dedi.

"DJ'LİK RUHUMU YENİLİYOR"

Öte yandan Arzu Sabancı röportajda aile ve arkadaş toplantılarında DJ’lik yapmayı sevdiğini de belirterek şu sözleri söyledi:  “Elektronik dans ve ‘house music’ tarzlarını çok seviyorum. DJ’lik ruhumu yenileyen hobilerim arasında”

Arzu Sabancı: DJ'lik yapıyorum

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