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Arzu Yanardağ acıların kadını olmak istiyor

Arzu Yanardağ, yeni projelerde artık metres rolünü oynamak istemediğini, acıların kadını olmak istediğini söyledi.

05.03.2017 - 13:41
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  2. Magazin

Sinema oyuncusu Arzu Yanardağ, kariyeri hakkında yaptığı planlamaları anlattı. Sabah gazetesine konuşan Yanardağ, yeni projelerde acıların kadınını oynamak istediğini söyledi.

Türk tipinde olmadığı için genelde metres rollerinde oynadığını belirten Yanardağ, artık bu teklifleri geri çevireceğini söyledi.

"ÇOK BAŞKA BİR MODDAYIM"

Arzu Yanardağ, "Benim en büyük dezavantajım, çok fazla Türk tipi olmayışım. Bu yüzden zengin vamp kadın ya da metres rolleri teklif edildi. Ama artık ben acıların kadını olmak istiyorum. Artık kolay kolay eskinin tekrarı olacak rolleri kabul etmiyorum. Çünkü şu an yazıyorum, çiziyorum, okuyorum; dolayısıyla çok başka bir moddayım.

Arzu Yanardağ acıların kadını olmak istiyor

"METRES ROLÜNDE İZLEYEMEYECEKSİNİZ"

Gerçekte yaşanmış bir olay ya da sosyal mesajı olan projeler benim için daha anlamlı hale geldi. Hatta bir anneyi oynamak güzel olur. Çok net söyleyebilirim ki; artık beni metres rolünde izlemeyeceksiniz." şeklinde konuştu.

Arzu Yanardağ acıların kadını olmak istiyor

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