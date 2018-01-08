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Arzu Yanardağ sapığını şikayet etti

Oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medya hesabından kendisini taciz ederek hakaret eden sapık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 07:55..
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Arzu Yanardağ sapığını şikayet etti

Arzu Yanardağ, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti ve sosyal medya hesabı üzerinden kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından taciz içerikli mesajlara ve görüntülere maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ VERDİ

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na başvuran Arzu Yanardağ, soruşturma savcısına ifade verip kendisini mağdur eden sapığın cezalandırılmasını istedi.

Yanardağ, ekran görüntülerini savcıya delil olarak sundu. Güzel oyuncu ifadesi sonrası adliyeden uzaklaştı.

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