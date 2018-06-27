Taş ocağında patlatma heyelana neden oldu: 3 yaralı

Kemalpaşa ilçesi Üçkardeşler köyü Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen olayda, Balıkçı barınağı inşaatı için deniz dolgusunda kullanılmak üzere taş alımı yapılan bir ocakta kontrollü patlatma yapıldı. Bu sırada heyelan meydana geldi. Seken taşlarla, patlatma için güvenlik önlemi alan 2'si asker, 3 kişi ağır yaralandı.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve takviye iş makineleri sevk edildi. Olayda yaralanan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kadim Özer, 21 yaşındaki Jandarma Er Muhammet Çetin ile taş ocağı şirketi çalışanı 32 yaşındaki Rıfat Başar'ın Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Taş ocağındaki patlatma ile ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ruhsatsız olduğu öne sürülen taş ocağı için daha önce eylem yapan bölge halkı, ocağın kapatılmasını istemişti.