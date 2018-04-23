Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar

1 CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu CHP, oylarının İYİ Parti'ye kaymasını izlemektense, bu partiyle ittifak yapıp ortak aday çıkarma planları yapıyor.

2 Savaş Afganistanlı çocukları yetim bırakıyor Yıllardır bitmeyen terör ve kaos ortamından en çok etkilenenler çocuklar oldu. Bugün ülkedeki çocuk nüfusun çoğunluğu anne ya da babasını yitirmiş durumda.

3 Aziz Sancar'a fahri profesörlük verildi Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar'a Kırgızistan tarafından fahri profesörlük unvanı verildi.

4 Kanal İstanbul projesine Güney Kore talip oldu Türkiye'nin mega projelerinden biri olarak gösterilen Kanal İstanbul'un yapımına Güney Kore aday oldu.

5 First Lady Bush'un cenazesinde 4 eski ABD Başkanı ABD'nin 41'inci Devlet Başkanı Gerorge W. Bush'un eşi Barbara Bush'un cenazesi dün Houston'da gerçekleşti. Cenazeye eski başkanlar Obama, Clinton'da katıldı. Dört eski Başkan aynı karede poz verdi.

6 Yakamozun en güzel olduğu plajlar Yakamoz genellikle ay ışığının denize vuran yansıması olarak bilinir, ama aslında o bir canlı. Bunu ateş böceğinin denizde yaşayan versiyonu gibi düşünün.