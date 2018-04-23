taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0665
EURO
4,9907
ALTIN
174,55
PETR
74,0600

Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar

Şanlıurfa'da’da Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar, okulun asansörünün bozuk olması nedeniyle kucakta taşınınca tepki gösterdi.

DHA | 23.04.2018 - 07:44..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için gelen adaylar, asansörün bozulmasıyla büyük mağduriyet yaşadı.

Memur adayları, yakınları ve vatandaşların yardımıyla 2- 3 kattaki sınıflara merdivenlerde kucakta taşındı.

Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar

ASANSÖR BOZUK, TUVALETLER KİLİTLİ

Sınav için geldiği okulun asansörün bozuk, engelli tuvaletlerinin de kilitli olduğunu belirten Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Veysi Fırat, sınavda motivasyonlarının kaybettiklerini ifade ederek, gerekli tedbirleri almayan okul yönetime tepki gösterdi.

Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar



Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar



Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar



Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar



Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar



Asansör bozuk olunca sınav salonuna kucakta taşındılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aziz Sancar'a fahri profesörlük verildi
Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar'a Kırgızistan tarafından fahri profesörlük unvanı verildi.
'Eğitime ayrılan pay yüzde 100'den fazla arttı'
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizim dönemimizde eğitime bazı alanlarda 80 yılda yapılanlardan kat kat fazla hizmet sunuldu."
Çocuklar kendi okullarını boyadı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Büyükşehir'le Okulum Daha Güzel'etkinliği kapsamında, çocuklar kendi okullarını boyadılar.
EKPSS'ye yaklaşık 89 bin aday başvurdu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, bugün gerçekleştirilen EKPSS'ye 88 bin 833 adayın başvuru yaptığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

Almanya: Rusya ile daha yakın olmalıyız

14
İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

34
CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

33
Yasemin Allen evlilik konusunda kararsız

Yasemin Allen evlilik konusunda kararsız

12
Terör örgütü PKK, CHP-İP ittifakından memnun

Terör örgütü PKK, CHP-İP ittifakından memnun

43
Macron: Türkiye büyük role sahip olacak

Macron: Türkiye büyük role sahip olacak

10
2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı

2 bin küçükbaş hayvan 24 saat sonra kurtarıldı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM