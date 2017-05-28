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Asansörde araba kaldı

Eskişehir'de 1 yıl önce halatı kopan asansörde kalan otomobil çıkarılmayı bekliyor.

28.05.2017 - 15:08
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Eskişehir'de market sahibi, 37 yaşındaki Cengiz Önal, 23 Mayıs 2016'da ziyarete gittiği babasının oturduğu apartmanda, araç asansör halatının kopması sonucu otomobili ile yaklaşık 6 metreden düştü.

Asansörde araba kaldı

Yanında bulunan 1.5 yaşındaki kızı Belinay'la birlikte yara almadan, apartman sakinlerinin yardımıyla kurtulduklarını belirten Önal, aracını bir yıldır bulunduğu yerden çıkaramadı.

Önal olayı yargıya taşıdığını, 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde apartman yönetimi hakkında açılan davanın sürdüğünü anlatarak:

"Bu olay insanların başına çok kolay gelebilecek bir kaza değil. Kaza demiyorum, ihmal diyorum. Kızımla beraber otomobilime binip asansörle çıkarken, en üst seviyedeyken halatların kopmasıyla kabinle birlikte zemine çakıldık.  Otomobilimin üzerine halatların sarıldığı makara düzeneği düştü. Normal asansörlerde düşme anında fren sistemi açılıyormuş. Maalesef böyle tonajlı bir asansörde bu sistemin olmadığını gördük. Kazadan 2 gün önce asansörün bakımlarının yapıldığı apartman defterinde gözüküyor. Gerekli mercilere başvurduk. Fakat üzerinden bir yıl geçmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Yetkililerden bu sürecin hızlandırılarak, aracımın buradan çıkarılmasını ve zararımın karşılanmasını istiyorum."

Asansörde araba kaldı

Öte yandan Cengiz Önal, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için görüştüğü bazı vinç firmalarılarının çok yüksek ücret istediklerini ekledi.

Asansörde araba kaldı

Asansörde araba kaldı

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