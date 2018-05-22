ABD'nin Atlanta eyalatinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Binanın camını temizlemek için asansörüyle çıkan işçi, talihsiz bir an yaşadı.
ETRAFI BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KAPLADI
Asansörün ipi büyük bir gürültü ve toz bulutuyla koptu. Binanın balkonunda bulunanlar, işçiyi o şekilde görünce yardım etmek istedi.
Asansörün halatı kopunca işçi metrelerce yüksekte asılı kaldı ViDEO
İŞÇİ KURTARILDI
İpin kopmasının hemen ardından işçi, bağlı olduğu başka bir ip sayesinde yaşama tutundu. Görevlilerin olaya müdahalesiyle işçi kurtarıldı.