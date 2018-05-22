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Asansörün halatı kopunca işçi metrelerce yüksekte asılı kaldı

Bir binanın cam temizleyicisi; asansörün büyük bir gürültüyle ipi kopunca neredeyse ölümden döndü.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 09:51..
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ABD'nin Atlanta eyalatinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Binanın camını temizlemek için asansörüyle çıkan işçi, talihsiz bir an yaşadı.

Asansörün halatı kopunca işçi metrelerce yüksekte asılı kaldı

ETRAFI BÜYÜK BİR TOZ BULUTU KAPLADI

Asansörün ipi büyük bir gürültü ve toz bulutuyla koptu. Binanın balkonunda bulunanlar, işçiyi o şekilde görünce yardım etmek istedi.

Asansörün halatı kopunca işçi metrelerce yüksekte asılı kaldı ViDEO

Asansörün halatı kopunca işçi metrelerce yüksekte asılı kaldı

İŞÇİ KURTARILDI

İpin kopmasının hemen ardından işçi, bağlı olduğu başka bir ip sayesinde yaşama tutundu. Görevlilerin olaya müdahalesiyle işçi kurtarıldı.

Asansörün halatı kopunca işçi metrelerce yüksekte asılı kaldı

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