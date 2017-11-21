Aşçıoğlu Yapı, yüksek primli yatırım fırsatları sunacak

Anadolu yakasının değerlenmeye devam eden lokasyonlarından Maltepe'de hayata geçirdiği Lavita Loft projesinde satışlara tüm hızıyla devam eden Aşçıoğlu Yapı, yeni yılda da yeni projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdürecek.

1975 yılından beri ürettikleri projelerle yüzlerce yatırımcıyı konut sahibi yaptıklarını ifade eden Aşçıoğlu Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aşçıoğlu, 2018'de üretecekleri yeni projelerinde de yatırımcılarına yüksek standartlarda yaşam imkanının yanı sıra yüksek prim fırsatı sunacaklarının altını çizdi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN YAPIYORUZ"

2018 ve 2019 yıllarında özellikle Çekmeköy, Eyüp, Küçükçekmece ve Sancaktepe bölgelerinin piyasa şartları üzerinde değerleneceğini öngören Ahmet Aşçıoğlu; yeni yılda kentsel dönüşüm projelerine de ağırlık vereceklerini açıkladı. "Kentsel dönüşümü rant için değil vatandaşlarımızın can güvenliği için yapıyoruz" diyen Aşçıoğlu, "Kentsel dönüşüm kapsamında Aşçıoğlu Yapı Grubu olarak proje yapmaya devam edeceğiz. Her şeyden önce Türkiye’nin değişmesi, vatandaşlarımızın daha güvenilir ve daha sağlam yapılarda yaşayabilmesi açısından bu bize düşen en önemli görevdir." diye konuştu.

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN EN UYGUN DÖNEM

Konut sahibi olmak isteyenlerin hiç beklememesi gerektiği söyleyen Aşçıoğlu, "2017 yılını tamamlarken devlet desteği ile birçok hedefimizi gerçekleştirmemiz sağlandı. Sektörde yapılan kampanyalarla maliyet artışlarını sübvanse ettik. Maliyetlerin artmasına rağmen Aşçıoğlu Yapı olarak biz bu artışı konut fiyatlarına yansıtmadık. Bu sebeple gayrimenkul almak için en uygun dönemin içindeyiz. İçinde bulunduğumuz durum orta gelir gurubu için gerçekten büyük bir şans. Aşçıoğlu Yapı A.Ş olarak her zaman olduğu gibi bu günde tüketicinin yanında ve ekonomiye destek vermekteyiz." dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK

Aşçıoğlu Yapı'nın 2018 planları ve sektörden beklentilerini de açıklayan Ahmet Aşçıoğlu, "Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklenen seviyenin üzerinde büyüme kaydetti. Geçtiğimiz yıl ülke olarak içinden geçtiğimiz zorlu sürecin ardından iç talebi destekleyici yönde hayata geçirilen projeler büyüme performansını olumlu etkilediğini gördük ve bu büyümenin hızla devam edeceğini tahmin ediyoruz. Gayrimenkul satış rakamlarının bir önceki yıla göre yüksek bir oranda artması sektörel büyümenin bir göstergesidir. Kampanyalar bu şekilde devam eder ise satışların daha da hızlanacağını ve Türkiye ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ekonomi iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan dalgalanmalardan etkilense de inşaat sektörünün 2018 yılında da büyümesine hız kesmeden devam edeceğini düşünüyorum bu anlamda sektörü dinç tutmak adına bütün meslektaşlarımızla hep beraber ne gerekiyorsa yapmalıyız." dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ CANLANACAK"

İnşaat sektörünün içinde bulunduğu olumsuz havadan sıyrılması için yabancı yatırımcıya verilen teşviklerin devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Aşçıoğlu, "Son dönemde yabancı yatırımcıya yönelik hayata geçirilen teşvikler bizleri oldukça mutlu etti. Ekonominin canlanması adına sadece yabancı yatırımcı değil yerli yatırımcıların desteği çok daha önemli. Bu konuda inanıyoruz ki devletimizin 2018 yılı içerisinde piyasaların daha da canlanabilmesi açısından bu konuda ciddi çalışmaları olacaktır. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye ekonomisinin bir hayli canlanacağını düşünüyoruz." dedi.