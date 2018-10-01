ASELPOD hedefleme sistemi

ABD'den alınan sistemlerin yerine geçecek olan ASELPOD, tek bir hedefi değil çoklu hedefi takip etmek için geliştirildi.

Savunma Sanayii ASELPOD'u tanıttı VİDEO



BAŞKA UNSURLARIN İŞARETLEDİĞİ HEDEFİ TAKİP EDEBİLİYOR

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELPOD pilotlarımıza birçok konuda kolaylık sağlayacak. Bulunan hedefi takip eden, saklandıktan sonra radara girdiğinde tekrara takibe alan ASELPOD'un lazer aydınlatma birimi de bulunuyor.

Lazer aydınlatma birimiyle belirlenen hedef, pilot tarfından diğer pilotlara bildiriliyor.

ASELPOD, ortak harekat sırasında başka bir unsur tarafından işaretlenen hedefin otomatik olarak aranmasını ve bulunduğunda takip edilmesini sağlıyor.