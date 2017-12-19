Aselsan cinayetinde FETÖ itirafı

Ankara Başsavcılığı 11 yıl önce adi bir gasp sonucu katledildiği gerekçesiyle kapatılan F-16 teknikeri Hafız Koca cinayeti dosyasını tozlu raflardan indirerek yeniden incelemeye aldı.

KATİLDEN "CİNAYETİ FETÖ İŞLETTİ" İTİRAFI

Savcılığı harekete geçiren ise Koca’nın katili Mustafa Değirmenci’nin cinayeti Akıncı Üssü’nde yakalanan Tuğgeneral Sadık Köroğlu’nun talimatıyla işlediğini itiraf etmesi oldu. Jandarma muhbiri olduğunu itiraf eden katil Değirmenci, kendisine önce ASELSAN Mühendisleri Hüseyin Başbilen ile Halim Ünsem Ünal’ın öldürülmesi talimatı verildiğini ancak, bunları yapmadığını daha sonra ise Hafız Koca’nın öldürülmesinin emredildiğini söyledi. Jandarmanın kendisini bir çok operasyonda kullandığını itiraf eden Değirmenci cinayet talimatını ise o dönem Jandarma Binbaşı olan FETÖ’cü Sadık Köroğlu ile yine o dönem Jandarma İstihbarat astsubay oğuz kod isimli C.A., Astsubaylar A.E. ile Y.Ç.'den aldığını belirtti.

FETÖ'cü general Sadık Köroğlu

SUÇ ORTAKLARI DA DOĞRULADI

Star Gazetesi'nden Kemal Gümüş'ün haberine göre; cinayetten 11 yıl sonra Hafız Koca’nın aslında jandarma içindeki FETÖ’cü istihbaratçıların organize ve planlı bir eylemi sonucu katledildiği kanaatine varan savcılığın, Milli İstihbarattan da destek alarak suç ortaklarının ortaya çıkarılmasında önemli verilere ulaştığı öğrenildi.

Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvelikli Cezaevi'nde yatan katil Mustafa Değirmenci’nin, Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu’nun talimatıyla öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine suç ortakları amcasının oğlu Caner Değirmenci ile Gökhan Ecer tekrar sorgulandı. Sorgulanan her iki mahkum da ifadelerinde, Mustafa Değirmenci’nin Jandarma İstihbaratla çalıştığını ve cinayeti işledikleri süreçte jandarma ile sık sık görüştüğünü doğruladı.

Mahkumların verdiği bilgiler ışında, Hafız Koca ile ASELSAN dosyasını tozlu raflardan indiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirerek katilerin jandarma ile bağlantılarını mercek altına alındı.

Aselsan cinayetinde FETÖ itirafı- VİDEO

"MUHBİRLİK YAPACAĞIMI SÖYLEDİLER"

Terhisten sonra memur olan eşinin tayininin Şanlıurfa’ya çıktığını, oraya taşındıklarını anlatan Değirmenci, itiraflarında şunları söyledi:

“Biz Urfa’dayken Binbaşı Sadık Köroğlu ansızın beni ziyaret etti. Bana ‘Ankara’ya yakın bir yerde olman gerek eşinin tayinini Çorum’a aldıracağım’ dedi, kısa süre sonra eşimin tayini Çorum›a alındı. Köroğlu bu süreçte beni Jandarma Astsubay A.U ve A.İ ile tanıştırdı. Bana ‘bir ihtiyacın olursa A.İ›ye söyle halleder’ dedi. Beni silah kaçakçılığı yapan bir çetenin içine sokmak istediklerini burada muhbirlik yapacağımı söylediler. Dediklerini yaptım operasyondan önce silah kaçakçılığı yapan Sadık Polat onlarca silah satarken suç üstü yaptırdım.”

"İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEMİ İSTEDİLER"

2005'ten sonra Oğuz Kod isimli Astsubay C.U’nun kendisini Ankara’ya çağırdığını anlatan Değirmenci, “İl Jandarma Komutanlığında beni bir odaya aldılar. Oğuz Kod isimli C.U önüme bir dosya koydu içinde iki kişiye ait resim ve adres bilgileri vardı. Bu şahıslar vatan hainleri bunların temizlenmeleri gerekir bunu ancak sen yapabilirsin. Merak etme bizden de bir ekip takip edip seni kollayacak dedi. Ancak beni takip edecek olmaları üzerine korktum ve infazdan sonra beni de ortadan kaldırmak için takip edeceklerimi düşündüğüm için korktum ve yapamayacağımı söyledim. Bana çok kızdılar git biraz düşün dediler.” şeklinde konuştu.

"ARINÇ’IN EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ EDECEKSİN"

Bir süre sonra o dönem binbaşı olan Sadık Köroğlu’nun kendisini çağırdığını itiraf eden Değirmenci şunları anlattı: “Sadık binbaşı beni Çubuk barajı civarında bir yere götürdü. Bana ‘Tamam senden kimseyi öldürmeni istemiyorum ama bir evin önünde ateş edeceksin. Bülent Arınç’ın evinin önünde ateş edeceksin, seni yakalayacaklar cezaevine gireceksin yaklaşık iki yıl yatar çıkarsın’ dedi. Ben de Bülent Arınç devlet büyüğü başım çok ağrır yapamam deyince bana çok kızdı. ‘Eşini ve çocuğunu düşün iyi para da alacaksın seni kurtarırız' deyip gönderdi...”

ASELSAN MÜHENDİSİ HAFIZ KOCA CİNAYETİ

Katil Mustafa Değirmenci cinayet olayını şöyle itiraf etti:

"10 gün boyunca adeta saklandım ama Astsubaylar C.U, Y.Ç ile A.E gelip beni aldılar. Bu sefer bana verecekleri işi mutlaka yapmam gerektiğini söylediler. Bana içinde fotoğrafı, telefon ve adres bilgileri olan bir zarf verdiler. Hafız Koca’nın bilgileriydi. Ben de ‘bu işi yaparım ancak sizden kimse beni takip etmeyecek kimse yanımda olmayacak’ dedim ‘tamam’ dediler ve bana bu iş için 50 bin lira vereceklerini söylediler 25 bini orada verdiler. Akrabam Caner Değirmenci ile Gökhan Ecer’i çağırdım alkol aldık onlara işi tam anlatmadım ertesi gün NATO yolunca bir akrabamın dükkanında buluşacağımızı söyledim. Onlar gelince taksi durağındaki ankesörlü telefondan Oğuz kod isimli C.U’nun bana verdiği zarfın içindeki bilgi notu üzerinden konuya girerek Hafız Koca’yı aradım. İlk arayışımda eşi çıkmıştı o müsait değildi ikinci görüşmede Hafız Koca ile görüşüp aracını almak istediğimi söyledim ve Eryaman’da buluşmak için anlaştık.”

Değirmenci, Hafız Koca ile buluştuktan sonra planı uyguladığını ve Caner ile Gökhan’ın da korktukları için onları da ikna etiğini ve onlara da para verdiğini anlattı.

FETÖ’NÜN "DELİ OĞLANI"

Katil Mustafa Değirmenci’nin itiraflarında FETÖ’cü generalle tanışması şöyle yer aldı. Katil Mustafa Değirmenci 1997 yılında Tunceli İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yaparken astsubay M.Ş tarafından “İşte bizim deli oğlan” diyerek kendisini Sadık Köroğlu ile tanıştırdığını söyledi.

Terhis oluncaya kadar Astsubay M.Ş’nin kendisiyle ilgilendiğini bazen evine götürüp orada Sadık Köroğlu ile görüştürdüğünü anlatan Değirmenci, terhisten önce Köroğlu’nun, “Sakin bir hayat yaşa yanlış bir işe bulaşma zamanı gelince biz seninle irtibata geçeriz.” dediğini söyledi.

"İFADEMİ JANDARMA EZBERLETTİ"

Cinayetin ardından vereceği ifadenin dahi kendisine ezberletildiğini belirten tetikçi Mustafa Değirmenci'nin ifadesi şöyle sürüyor:

“Cinayetin ertesi gün NATO yolundaki akrabamın elektrik dükkanına giderken polisler beni aldı. Adliyede beni daha önce Çorum İl Jandarma Komutanlığında gördüğüm iki kişi karşıladı. Sadece üçümüzün olduğu bir odaya aldılar uzun uzun nasıl ifade vereceğimi anlattılar. Sen arabayı gasp ettin şahıs sana direndi sen de öldürdün bunun dışına çıkarsan eşin ve çocuğun ölür diye tehdit ettiler. Ben de savcıya bu şekilde ifade verdim. Zaten savcılığın odasında ifade verirken o jandarmalar da içeride bekliyordu.”

FETÖNÜN LİSTESİNDE ADI VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturmada darbenin başarılı olması halinde Tuğg. Sadık Köroğlu’nun Korgeneral rütbesi ile Jandarma Eğitim Komutanlığına atamasının yapıldığı tespitinde bulunmuştu. Köroğlu darbe gecesi kendi odasında ve Jandarma Albay Özkan Doğanay’ın makam odasında bulunan dahili hatları kullanarak Akıncılar Kışlası, Jandarma Genel Komutanlığı, Beştepe Karargahı ve Nizamiyeler dahil pek çok yere talimat vermişti.