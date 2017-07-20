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ASELSAN değerini 2'ye katladı

Türkiye'nin savunma sanayisi ve yüksek teknolojideki öncü şirketlerinden ASELSAN, borsada dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor.

20.07.2017 - 14:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin art arda rekorlar kırdığı bir dönemde ASELSAN da değerine değer kattı.

Borsa İstanbul'da 1990 yılından bu yana işlem gören ASELSAN'ın halka açıklık oranı yüzde 15,30 düzeyinde bulunuyor.

2016'DA YÜZDE 51 GETİRİ SAĞLADI

ASELSAN hisse senedi önceki yıllarda olduğu gibi 2016'da da Borsa İstanbul'da işlem gören diğer hisse senetlerinden pozitif ayrıştı. BIST 100 endeksi yıl boyunca yatırımcılarına yüzde 9 seviyesinde kazandırırken, ASELSAN hisse senedi yatırımcılarına yüzde 51 getiri sağladı.

Şirketin hisse senedi geçen yıl en düşük 8,38, en yüksek 12,71 lira seviyelerini gördü. Piyasa değeri geçen yılın sonunda 12 milyar 710 milyon lira olan şirket, 2016'yı borsanın en değerli 16'ıncı şirketi olarak kapattı.

7,5 AYDIR YÜKSELİŞ TRENDİNDE

BIST 100 endeksinin aralıksız 7,5 aydır devam eden yükseliş trendi ASELSAN'ın performansıyla birleşince şirket hem değerine değer kattı hem de yatırımcısına kazandırdı.

ASELSAN hisse senedi birçok gün hem en çok kazandıran hem de en fazla işlem gören hisseler arasında yer aldı. Şirketin hisse değeri dünkü kapanışta 23,98 lirayı gördü. Şirket hissesinin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 88,89'a karşılık geldi.

EN DEĞERLİ ŞİRKET 9. ŞİRKET

Bu gelişmelerle birlikte ASELSAN'ın piyasa değeri yaklaşık 24 milyar liraya ulaştı. Şirket böylece en değerli şirketler arasında kendine 9. sırada yer buldu. ASELSAN bu performansıyla Türk Telekom, Sabancı Holding, BİM Mağazalar, Yapı ve Kredi Bankası, Arçelik, Türkiye Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ford Otosan, Tofaş Otomobil Fabrikası, Anadolu Efes, Türk Hava Yolları gibi Türkiye ekonomisinin önde gelen aktörlerini geride bıraktı.

SİPARİŞLERE YENİLERİ EKLENDİ

ASELSAN, geliştirdiği teknolojiler ve ortaya koyduğu çözümlerle geçen yıl yurt içinden ve dışından birçok yeni iş aldı. ASELSAN'ın elindeki işlerin ekonomik büyüklüğü 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 44 artarken, 6,2 milyar dolarlık sipariş büyüklüğüne ulaşıldı.

Şirket yılın ilk yarısında da elindeki işlere yenilerini ekledi. ASELSAN, bu dönemde Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, BMC, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Nurol Makina, OTOKAR ve bir yabancı müşteriyle sözleşmeler yaptı.

ASELSAN, bu sözleşmelerle güdüm kiti, elektronik harp sistemi, mobil gözetleme aracı, SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, komando modernizasyonu elektro optik sistemi tedarikleri, helikopter platformları ihtiyaçlarının karşılanması, M60T tanklarının modernizasyonu ve ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegrasyonu görevlerini üstlendi.

Kuruluş, 6 aylık dönemde aldığı siparişlerle ciddi bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış oldu. Siparişlerin ekonomik büyüklüğü 459 milyon lira, 323 milyon avro ve 302 milyon doları buldu.

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