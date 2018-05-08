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ASELSAN: Türkiye F35'ten çıkarılırsa program çöker

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin 35 programınıdan çıkarılması durumunda, projenin devam edemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 09:48..
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle buluştu.

"PROJENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIYIZ"

Beşinci nesil savaş uçağı F-35’lerin Rusya’dan alınacak S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye satışının yapılmayacağı iddialarının sorulması üzerine Görgün, “Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Türkiye, F-35 programının önemli ortaklarından biri. F-35 uçaklarının elektronik har sistemlerinde TAI ile birlikte desteklerimiz olacak. Bu projeninin önemli bir parçasıyız. Dışında bırakılmamız programı çökertir” dedi.

ASELSAN: Türkiye F35'ten çıkarılırsa program çöker

"63 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ"

Afrin operasyonu nedeniyle bazı batılı ülkelerin Türkiye’ye örtülü ambargo uygulamasını gündeme almalarının sorulması üzerine Görgün, “ASELSAN’ın kuruluşu, Türkiye’ye karşı uygulanan bir ambargo ile başlamış. Biz bütün bunlara hazırlıklıyız. Geçici bazı yaklaşımlar olabilir. Ama bizi darboğaza sokacak bir durumu gözlemlemiyoruz. Yurt dışından alternatifli alım yapıyoruz. 63 ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçen yıl üretemimizin yüzde 15’ini ihraç ettik” dedi.

ASELSAN: Türkiye F35'ten çıkarılırsa program çöker

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