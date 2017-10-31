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ASELSAN'dan 59 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, 58,9 milyon dolarlık ek sözleşme imzalandı.

31.10.2017 - 00:01
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ASELSAN'dan 59 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında "TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki" sözleşmesi ile ilgili olarak 58 milyon 900 bin dolar tutannda bir ek sözleşme imzalandığı belirtildi.

EL TESİZLERİ GELİŞTİRİLECEK

Sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla el telsizi geliştirilmesi ve üretiminin yapılacağı ifade edilen açıklamada, teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.

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