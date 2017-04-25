ASELSAN'dan stratejik termal kamera

ASELSAN, geliştirerek ürettiği kızılötesi dedektörler ile termal kamera alt bileşenlerinde yurt dışı bağımlılığına son verecek önemli bir adım attı.

Şirketin elektro-optik sistemler alanındaki çalışmalarının son örneklerinden olan GÖZ-Q termal kamera, 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında (IDEF’17) ilk kez görücüye çıkacak.

GÖZ-Q, kızılötesi algılayıcı birimindeki Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüksek performanslı soğutmalı kızılötesi dedektörüyle ASELSAN’ın milli imkanlarla termal kamera üretimi konusunda ulaştığı yetkinliği göstermesi açısından önem taşıyor.

Kamera, ASELSAN’ın yıllardır sahip olduğu yüksek performanslı termal kamera tasarım ve üretim kabiliyetini, kurum tesislerinde seri üretimine başlanan kuantum kuyulu soğutmalı kızılötesi dedektörler (QWIP) ile buluşturuyor.

Sınır, sahil ve kritik tesis güvenliğinde ihtiyaç duyulan uzun menzilli ve yüksek performanslı termal görüntüleme kabiliyetine sahip GÖZ-Q, elektromanyetik spektrumun uzun kızılötesi dalga boyunda (LWIR) algılama yapıyor.

Tamamen askeri standartlara uygun geliştirilen GÖZ-Q termal kamera sistemi, sahip olduğu operatör kontrol birimi, tripod ve motorize yönlendirme birimiyle kullanıcısına 360 derece algılama imkanı sunuyor.

GÖZ-Q termal kamera, elektro-optik keşif ve gözetleme sistemleri alanında ASELSAN ile Türkiye'nin yetkinliğini ve bağımsızlığını sergilemesi nedeniyle otoriteler tarafından IDEF 2017’nin yükselen yıldızı olarak gösteriliyor.

İhracatın önündeki engel kalkıyor

Kızılötesi dedektörler, termal kameraların en kritik bileşenlerini oluşturuyor. Dedektörler, mikro ve nano ölçekte yüzbinlerce algılayıcıdan oluşuyor.

Görüşün kısıtlı olduğu gece, gündüz ve kötü hava koşullarında cisimlerin ortama yaydıkları çok küçük sıcaklık farklarını algılayan kızılötesi dedektörler sayesinde, gözle görülemeyen nesnelerin görünülebilirliği sağlanıyor.

Dünyada sayılı gelişmiş ülkelerde bulunan bu kritik teknoloji, sahip olan ülkenin ulusal koruması altında olup varlığı gelişmişlik ve üstünlük göstergesi oluşturuyor.

Kullanım alanına göre çeşitlilik gösteren kızılötesi dedektörlerin millileştirilmesi, termal kameraların diğer ülkelere ihracının önündeki en önemli engelin ortadan kalkması anlamına geliyor.