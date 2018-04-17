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ASELSAN'ın yeni silahı KORHAN görev bekliyor

ASELSAN tarafından üretilen ve yakın zamanda duyurulan yeni vurucu güç KORHAN göreve hazır.

AA | 17.04.2018 - 16:47..
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ASELSAN, gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek yeni özgün ürünlere imza atıyor.

KORHAN HAZIR

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) bir dizi yeni ürününü tanıtan ASELSAN, geçen sürede bu ürünlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Şirketin fuarda en dikkat çeken ürünlerinden KORHAN silah kulesi de bu sürede hazır hale getirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen KORHAN'ın üretimi için ihtiyaç ve tedarik makamlarının kararları bekleniyor.

ASELSAN'ın yeni silahı KORHAN görev bekliyor

MİLLİ DONANIM VE MÜHİMMAT

KORHAN, muharebe sahası ihtiyaçlarını en ileri teknolojik olanaklardan yararlanarak karşılamak üzere geliştirdi.

Yüksek ateş gücüne sahip, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleriyle donatılan KORHAN, kendini koruma ve çevresel farkındalık sistemleriyle kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabiliyor.

ASELSAN'ın yeni silahı KORHAN görev bekliyor

Sistemde, ana silah olarak yüksek atım hızına sahip 35 milimetre top kullanılıyor. Söz konusu top Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretiliyor. KORHAN, herhangi bir dışa bağımlılık olmaksızın Türkiye'de üretilen 35 milimetre parçacıklı mühimmatı kullanma kabiliyetine sahip bulunuyor.

TEHDİT TİPİNE UYGUN MÜHİMMAT

ASELSAN tarafından geliştirilen otomatik şeritsiz mühimmat besleme mekanizması sayesinde tehdit tipine uygun mühimmatın seçilerek atılmasına imkan tanıyan sisteme, zırh delici, antipersonel, hava hedeflerine yönelik ya da tahrip edici nitelikteki mühimmatlar harekat ihtiyaçlarına göre yüklenebiliyor.

ASELSAN'ın yeni silahı KORHAN görev bekliyor

ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil haberleşme sistemleriyle donatılan KORHAN, aynı zamanda müşterek görev icra edeceği unsurlarla eş güdüm sağlanması için komuta kontrol ağı içinde görev icrasına yönelik tüm yetenekleri barındırıyor.

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