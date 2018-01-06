Asena Atalay ‘Benim kocam kral’ tacını sildiriyor

Caner Erkin ile 6 yıl süren evliliğini bitiren Asena Atalay, ünlü futbolcunun Şükran Ovalı'yla evlenmesinin ardından kalan son yadigarı da silmek için işlemlere başladı.

KRAL TACI DÖVMESİNİ SİLDİRİYOR

Atalay, şimdilerde kanlı bıçaklı olduğu eski eşi için sol bacağının arkasına yaptırdığı ‘Benim kocam kral’ anlamına gelen taç figürlü dövmeyi Nişantaşı'nda bir merkezde lazerle sildirmeye başladı.

Asena Atalay'ın kral tacı ve CNR harflerini sildirmek için 3 bin 500 lira harcayacağı öğrenildi.

Öte yandan, Caner Erkin de Asena Atalay için yaptırdığı dövmeyi daha önce sildirip kolunun iç kısmına eşi Şükran Ovalı'nın yüzünü dövme yaptırmıştı.