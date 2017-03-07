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Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oldu

Asena Atalay ve eski eşi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı.

07.03.2017 - 08:11
  1. Haberler
  2. Magazin

Eski eşinin icra takibi başlatması üzerine sessizliğini bozan Caner Erkin, sosyal medya hesabı üzerinden Atalay hakkında şoke edici iddialarda bulunmuştu.

"AKIL SAĞLIĞINDAN YOKSUN.."

Caner Erkin mesajında, Asena Atalay'ın evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirtti. Ünlü futbolcu mesajında, "Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" ifadesini kullandı.

Asena Atalay ile Caner Erkin davalık oldu

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI

Bu mesaj sonrası savcılığa başvuran Asena Atalay, Caner Erkin'in, kendisini kamuoyunda iffetsiz bir kadın ve anne gibi göstermeye çalıştığını iddia ederek, "Caner beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor ve kişiliğimi zedeliyor. Mesajı iftira ve hakaret dolu sözlerden ibarettir. Yaptığı açıklamalarla kişiliğimi zedeleyen Caner Erkin'in cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; savcılık, Asena Atalay'ın şikâyetinin ardından ünlü futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

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