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Asena Atalay ve Caner Erkin hakimi çıldırttı

Asena Atalay ve Caner Erkin'in çocuklarının velayeti için açtıkları davada, tartışma çıktı.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 07:36..
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İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen velayet davasına davalı Asena Atalay avukatı ile katılırken davacı Caner Erkin'i avukatları temsil etti.

Asena Atalay ve Caner Erkin hakimi çıldırttı

"GESTAPO GİBİ OLMASIN"

Mahkeme hakimi, Asena Atalay ile Caner'in avukatları arasında yaşanan tartışma üzerine "Sizi tutuklama ve bir hafta yatırma yetkim var. Ama gestapo gibi yargılama istemiyorum" dedi.

"BU DAVA BİTMEZ"

Taraflar arasında sık sık tartışmalar devam edince mahkeme hakimi, "Siz böyle yaparsanız bu dava çocuk reşit olana kadar sürer" dedi. Asena da "Keşke reşit olana kadar sürse de Caner korkudan iki hafta da bir oğlunu görse" dedi.

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