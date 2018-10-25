Asena'dan bebek açıklaması

Üç yıl aşk yaşadığı Hasan Dere ile levlendikten sonra Almanya'ya yerleşen Asena, hamile olduğu yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

"ÇOCUK İÇİN HAZIR DEĞİLİZ"

Asena, "Bunlar çok özel ama şu an hamile değilim. Eşimle çok güzel bir aşk evliliği yaptım. Evlenir evlenmez hemen çocuk yapalım bunu kilitleyelim diye düşünmedik. Ne zaman çocuğa hazır olursak birbirimize söyleyerek o zaman yapacağız." dedi.

"BİR ÇEKİM VAR"

Evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Asena, eşi Hasan Dere'yle başına gelen tesadüfleri şu sözlerle anlattı: "Çok ilginç babamla annemin buluştuğu yerde eşimle buluştum. Köklerimizin soyadı Serindere ve ben Dere'yle evleniyorum. Bir çekim var."