Asena'dan Caner Erkin'e icra takibi

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin ve eski eşi Asena Atalay arasında sular durulmuyor. Erkin ile Atalay, geçtiğimiz yıl 29 Ocak’ta anlaşmalı boşandı.

ASENA İLE CANER ARASINDA SULAR DURULMUYOR

İstanbul 2. Aile Mahkemesi, Caner’in Asena Atalay’a ayda 10 bin TL ‘yoksulluk nafakası’ ödemesine karar verdi.

Caner, boşandıktan 1 yıl sonra 2 Ocak’ta oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da nikâh masasına oturdu. Nikâhtan 3 gün sonra İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvuran Asena, Caner’in nafakayı ödemediğini ileri sürdü.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile ünlü oyuncu Şükran Ovalı sade bir törenle İtalya'da dünya evine girdi.

ASENA ATALAY'DAN İCRA TAKİBİ

Atalay, 4 Şubat 2016- 5 Ocak 2017 arasındaki 12 aylık nafaka olan 120 bin TL ve 5 bin TL faizi ödenmesi için icra takibi başlattı.

''ÖDEMELER YAPILDI''

Caner de avukatı aracılığıyla boşanma kararına aykırı olarak başlatılan icra takibinin ve karara aykırı düzenlemiş olan ödeme emrinin iptal edilmesi için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Erkin, yoksulluk nafakası 10 bin TL’nin kat kat fazlasını her ay bir kısmını elden, bir kısmını da banka yoluyla Asena Atalay’a ödediğini iddia etti.

Ödemelerle ilgili banka kayıtlarının da bulunduğunu belirten Erkin, elden para verdiğine dair tanıkların da dinlenmesini istedi.