taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.185
USD
5,5483
EURO
6,4035
ALTIN
216,34
PETR
72,0300

Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir asfalt şantiyesinde kaynar iki kazanın arasına düşen Ahmet Bahşi, yaşamını yitirdi.

DHA | 10.08.2018 - 02:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bir firmada çalışan tanker sürücüsü Ahmet Bahşi, tankerde yüklü asfaltı şantiyeye getirdi. Aracı yan yana olan asfalt kazanlarının yanına yanaştıran Ahmet Bahşi, araçtaki asfaltı hortumla boşaltırken dengesini kaybedip iki kazanın arasına düştü.

Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti


YAPILAN MÜDAHALE KURTARMAYA YETMEDİ

Sürücü, yüksek sıcaklıkta olan kazanların birleştiği noktaya dolan sıvı haldeki sıcak asfaltın içinde kaldı. İşçilerin görüp haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Sıkışan sürücü bağlanan halatla yukarıya çekildi.

Vücudunda derin yanıklar oluşan Ahmet Bahşi, sedyeyle ambulansa konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yanık ünitesinde tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

22
Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

Şenol Güneş: Zemin yön değiştirmemizi engelledi

4
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

0
Çete lideri El Betito yakalandı

Çete lideri El Betito yakalandı

0
Adıyaman'da kaynak yapılan araç yandı

Adıyaman'da kaynak yapılan araç yandı

1
Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

Asfalt kazanları arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

0
Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı

Kocaeli'deki taş ocağı kapatıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM