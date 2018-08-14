Asgar Ferhadi: Oyuncularıma film hakkında bilgi vermem

Oscar ödüllü İranlı senarist ve yönetmen Asghar Farhadi, filmlerinde gerçek hayata yakın olmayı amaçladığını belirterek "Oyunculara filmin konusunu söylemem. Onlara karakterlerinin geçmişlerini ve yapacaklarını anlatırım." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 24. Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) juri başkanlığı görevini yürüten ve son filmi "Everybody Knows" (Herkes Biliyor) ile festivalin "Odak" programında yer alan Farhadi, festival alanında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"İSPANYA İRAN'A BENZİYOR

İranlı yönetmen Farhadi, burada yaptığı açıklamada, filmin İspanya'nın güneyinde geçtiğini anlatarak "İspanya, İran'a benziyor. İlk kez gittiğimde biraz gerilmiştim ancak İspanya'nın özgür bir ülke olduğunu gördüm." diye konuştu.

"FRANSA'DA FİLM ÇEKMEM"

Film çekmeyi düşündüğü ülkelerde İran'la benzerlikler aradığını söyleyen Asgar Farhadi, "İran'la ortak yönleri olan ülkeleri seçiyorum. Örneğin, Fransa'da film çekemem çünkü hakim olduğumuz ortak yönlerimiz mevcut değil." ifadelerini kullandı.

"İSPANYA'DA İYİ OYUNCULAR VAR"

Asgar Farhadi, başrol oyuncularından Javier Bardem'in canlandırdığı karakterin alt sınıftan geldiğini ve her ülkede "saklanmış" bile olsa sosyal sınıf çatışması yaşandığına dikkati çekerek "Bardem ve Penelope Cruz'u ünlü oldukları için değil, inanılmaz oyunculukları için seçtim. İspanya'nın ciddi anlamda iyi oyuncuları var." dedi.

"OYUNCULARIMA FİLMİN KONUSUNU ANLATMAM"

Yapımlarında olabildiğince gerçek hayata yakın olmayı amaçladığını ifade eden Farhadi, "Oyunculara filmin konusunu söylemem. Onlara karakterlerinin geçmişlerini ve yapacaklarını anlatırım. Bana göre, aktörlüğün anahtarı da burada." diye konuştu.

"HERKES DİZİ İZLİYOR"

Asgar Farhadi, Penelope Cruz'un da karakterinde oturuşu ve duruşuyla dişi bir kurdun ruhunu yansıttığını söyleyerek şöyle devam etti: "Son zamanlarda herkes dizi izliyor ancak diziler sizi düşündürmez. Onları beğenerek izliyor ve seviyorsunuz ama oturup üzerinde düşünmüyorsunuz. Bu bağlamda, filmlerimin başlangıcını uzun tutarım. Seyircilerin karakterleri tanımasını isterim. Sürekli bir hareket vardır. Filmin girişi benim için önemli çünkü sonuna kadar birkaç kez başa dönersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"ZAMANA HAPSOLMUŞ KUŞLAR GİBİYİZ"

Çocukken saat ve kuşları izlemeyi sevdiğini anlatan yönetmen Asgar Farhadi, "Filmin girişinde saat ve kuş motifleri var. Küçükken saatlere bakarak kuşların zamana hapsolduğunu düşünürdüm. Bizler de zamana hapsolmuş kuşlar gibiyiz." şeklinde konuştu.

Festival kapsamında dün akşam açık hava sinemasında gösterilen Everybody Knows, 4 bin kişi tarafından izlenirken, Javier Bardem ve Cruz'un başrollerini paylaştığı film İranlı yönetmenin İspanyolca çektiği ilk film olarak da dikkat çekiyor.