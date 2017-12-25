taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.569
USD
3,8075
EURO
4,5218
ALTIN
156,07
PETR
65,0200

Asgari ücret cuma günü açıklanıyor

2018 yılı asgari ücreti 29 Aralık Cuma günü belli olacak.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 15:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Asgari ücret cuma günü açıklanıyor

Milyonlarca insanın beklediği asgari ücretin açıklanacağı tarih için son 4 gün kaldı...

CUMA GÜNÜ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29 Aralık Cuma günü yapacağı son toplantının ardından asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağı açıklanacak.

TÜRK-İŞ, BAŞBAKAN'LA GÖRÜŞECEK

Son toplantı öncesi, Başbakan Binali Yıldırım kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Asgari ücretin 1.893 TL olmasını isteyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelecek olan Başbakan, asgari ücret konusunu masaya yatıracak.

KİM NE KADAR OLSUN İSTİYOR

Asgari ücretin belli olmasına sayılıo günler kala öte yandan DİSK, asgari ücretin 2.300 TL olmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise asgari ücretin 2 bin TL olmasını talep ediyor.

EN AZ 1.600 TL OLACAK

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılacağını belirtmişti. Yıldırım'ın bu açıklamasına göre; asgari ücret 2018 yılında en az 1.600 TL olacak.

İlginizi Çekebilir
İstanbul’da kış güneşi keyfi
İstanbul'da Aralık ayı sonunda havanın 10 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.
Gaz pedalı takılı kalan otobüs 9 araca çarptı
Şanlıurfa’da gaz pedalı takılı kalan belediye halk otobüsü, 9 araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi.
Hasta kızıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle kendisini yaktı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hastanedeki kızıyla yeterince ilgilenilmediğini öne süren Erdal Ç., üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi.
Cumhurbaşkanı'na sarılan gençle ilgili Ünal'dan açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Şırnak'ta Cumhurbaşkanı'na sarılmak isteyen gençle ilgili bilgi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

137
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

198
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

77
Everton Cenk Tosun'u istiyor

Everton Cenk Tosun'u istiyor

49
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

135
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

61
Gemlik ilçesi taşınıyor

Gemlik ilçesi taşınıyor

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM