Asgari ücret cuma günü açıklanıyor

Milyonlarca insanın beklediği asgari ücretin açıklanacağı tarih için son 4 gün kaldı...

CUMA GÜNÜ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29 Aralık Cuma günü yapacağı son toplantının ardından asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağı açıklanacak.

TÜRK-İŞ, BAŞBAKAN'LA GÖRÜŞECEK

Son toplantı öncesi, Başbakan Binali Yıldırım kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Asgari ücretin 1.893 TL olmasını isteyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelecek olan Başbakan, asgari ücret konusunu masaya yatıracak.

KİM NE KADAR OLSUN İSTİYOR

Asgari ücretin belli olmasına sayılıo günler kala öte yandan DİSK, asgari ücretin 2.300 TL olmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise asgari ücretin 2 bin TL olmasını talep ediyor.

EN AZ 1.600 TL OLACAK

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılacağını belirtmişti. Yıldırım'ın bu açıklamasına göre; asgari ücret 2018 yılında en az 1.600 TL olacak.