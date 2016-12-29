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Asgari ücret zammı BES kurbanı

2017 yılı için asgari ücrete 104 lira zam gelse de bu ücret Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi yüzünden geri alınacak.

29.12.2016 - 11:46
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Asgari ücret zammı BES kurbanı

Asgari ücret zammı BES kurbanı

Asgari ücret 2017 yılı için net 1404 lira oldu. Yani 104 lira zam yapıldı. Fakat bu zam Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımını öngören süreç 1 Ocak'ta başlayacağı için eriyecek.

45 yaş altı tüm çalışanlar, işverenleri tarafından, zorunlu olarak BES’e dahil edilecek.

HER AY 100 LİRA KESİLECEK

Çalışanlardan her ay 100 lira kesilecek ve bu paralar kişilerin kendi adlarına açılacak bireysel hesaplarda tutularak, emeklilik fonlarında değerlendirilecek.

Çalışanlar isterlerse, 2 ay sonra sistemden çıkabilecek.

2017 yılı için uygulanacak asgari ücret 1404 lira VİDEO

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