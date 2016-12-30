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Asgari ücret zammı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni belirlediği asgari ücret net bin 404 lira 6 kuruş olacak.

İHA | 30.12.2016 - 12:29
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni belirlediği asgari ücret, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

YENİ BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET RESMİ GAZETE'DE

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsilcilerinin muhalefetine karşı oy çokluğuyla kabul edilen karara göre, aylık asgari ücret brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olacak.

1 YIL BOYUNCA ZAM OLMAYACAK

1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde geçerli olacak bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretin 59,25 TL olarak tespit edildiği belirtilirken Komisyonunun kararında, asgari ücretin işçilerin geçim şartları ve 2017 yılı enflasyon hedefi gibi faktörlerin değerlendirilerek belirlendiği vurgulandı.

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