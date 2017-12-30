Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

Asgari ücret, 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin, ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu da vurgulandı.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ DAHİL EDİLDİKTEN SONRAKİ RAKAMLAR

Bu çerçevede komisyon tarafından belirlenen işçinin 67,65 lira tutarındaki günlük asgari ücreti 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı.

KİM NE ALACAK

Bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir çalışanın eline 1.603 lira 12 kuruş,

Evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline 1.633 lira 57 kuruş,

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu işçinin eline 1.656 lira 40 kuruş,

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu işçinin eline 1.679 lira 23 kuruş,

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin eline 1.709 lira 67 kuruş geçecek.