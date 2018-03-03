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Kadınlarımızın başarı öyküleri

Çok yazarlı 'Asi Kızlar ve Bilge Kadınlar' Karakarga Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 03.03.2018 - 10:53..
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Sahnede, akademide, sokakta ya da evde, cesaretle ve inatla isteklerinin peşine düşen kadınlar, Türkiye kadınlarının gücü ve umudu oldular. Yasaklara rağmen sahneye çıkan Afife, yaralı yanaklara dokunan Türkan, içinden geçeni her koşulda söyleyen Adalet ve ilkleri yazan daha onlarca isim, kadın gücünün simgesi haline geldiler.

Kadınlarımızın başarı öyküleri

Asi Kızlar ve Bilge Kadınlar’da, her biri kendi alanındaki başarısıyla aklımızda yer eden 35 kadın yan yana geliyor ve bize özgürlüğün bahşedilemez ama kazanılabilir olduğunu gösteriyor.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Karakarga Yayınları

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 112

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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