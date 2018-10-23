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Asi Nehri’ne düşen çocuk iki koldan aranıyor

Hatay’da Asi Nehri’nde alabora olan kayıktan düşerek kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları iki koldan devam ediyor.

İHA | 23.10.2018 - 12:37..
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Hatay’da Asi Nehri’nde alabora olan kayıktan düşerek kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

AFAD EKİPLERİ DE KATILDI

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Çöğürlü mevkisinde önceki akşam arkadaşlarıyla beraber kayıkla balık tutmaya çıkan Ferdi Karataş ve yanında bulunan 2 arkadaşı, kayığın alabora olmasıyla nehre düştü. 16 yaşındaki Ferdi’nin akıntıya kapılan iki arkadaşı vatandaşlar tarafından kurtarılırken Ferdi Karataş’a ulaşılamadı. Bir süre sonrada gözden kaybolan Ferdi için AFAD ekipleri tarafından arama başlatıldı.

Asi Nehri’ne düşen çocuk iki koldan aranıyor

ARAMALAR HIZ KAZANDI

Dün yapılan aramalarda bir bulguya rastlamayan Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı DEGAK 10 Özel Tim Komutanlığı dalgıçları akşam saatlerine kadar süren arama çalışmalarda 6 kilometrelik alan taradı. Dalgıçlar bugün de arama çalışmalarını farklı noktalarda sürdürüyor. Arama çalışmalarının 3’üncü gününde ikiye ayrılan ekipler Tekebaşı ve Çöğürlü mevkilerinde arama faaliyetlerine devam ediyor.

Asi Nehri’ne düşen çocuk iki koldan aranıyor

Asi Nehri’ne düşen çocuk iki koldan aranıyor

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