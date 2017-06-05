Aşık Şenlik Tüneli'nin bin 817 metresi sona erdi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "17 yılda 3 bin 50 metrelik Bolu tünelini yapmış bir ülkeden, yılda 68 kilometre tünel bitiren bir ülkeye geldik." dedi.

Çıldır-Aktaş yolunda Aşık Şenlik Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Arslan, ilgililerden bilgi aldı.

"İKİ TANE TÜPTEN OLUŞUYOR"

Arslan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Türkiye'nin her yerini ulaşılabilir hale getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Bakan Arslan, "Biz 780 bin kilometre karenin her yerinde çalışıyoruz. Bugünde serhat ilimiz Ardahan'da, Çıldır ilçemizde Gürcistan'a giden Aktaş Sınır Kapısı'ndaki yolun standardını yükseltmek, virajlar ve yokuşlardan kurtarmak, özellikle de kışın çetin şartlarında sürücü ve araçların burada sıkıntı yaşamaması adına bu bölgeyi bir tünelle geçiyoruz. Bu tünel 2 bin 300 metrelik iki tane tüpten oluşuyor. İki gidiş iki geliş toplam dört şerit olacak." diye konuştu.

İki tünelin toplam uzunluğunun 4 bin 600 metre olduğunu, bunun bin 817 metresinin bittiğini kaydeden Arslan, her iki taraftan ekiplerin aralıksız çalıştığını anlattı.

2,5 SENEDE TAMAMLANACAK

Tünel ile birlikte bölünmüş yol çalışmaların da sürdüğünü aktaran Arslan, "Aşık Şenlik Tüneli ile Ardahan'ın, Artvin'in, Kars'ın Aktaş Sınır Kapısı ile Gürcistan'a çok daha kolay ulaşılacak. Bununla da yetinmiyoruz. 17 yılda 3 bin 50 metrelik Bolu tünelini yapmış bir ülkeden, yılda 68 kilometre tünel bitiren bir ülkeye geldik. Bu tüneli de başlangıcından bitişine düşünürseniz 2,5 yıllık sürede tamamen bitirmiş olacağız. Böylece de insanımızın seyahat konforunu arttırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

TİCARETİ BÜYÜTECEK

Ulaşımda standartların yükseltilmesiyle ticaretin büyüyeceğini, ülkenin ekonomisinin güçleneceğini belirten Arslan, projenin uluslararası yük taşımacılığı açısından da önemli bir halka olduğunu sözlerine ekledi.