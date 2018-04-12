Aşık Veysel dünya prömiyeriyle anılacak

Şef Rengim Gökmen yönetiminde, sanatçısı besteci Ekin Eti'nin, bakır üflemeli çalgılar, elektronikler ve orkestra için yazdığı Aşık Veysel İnsanlık Davası, ilk kez seslendirilecek.

İNSANLIK DAVASI

Konserin ikinci bölümünde, Anadolu Nefesi grubunun birlikt sahneleyeceği İnsanlık Davası eserinde, ünlü halk ozanının 45. ölüm yılı anısına, kendi sazı ve sesinin yer aldığı bölümlerle birlikte en bilinen ve sevilen türküleri, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

BİRLİK DESTANI

Eserin ismi İnsanlık Davası, Aşık Veysel'in Birlik Destanı adlı şiirinin son sözlerinden oluşuyor. İlk kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla dünya prömiyerini gerçekleşiyor. Aşık Veysel'in hem şiirini okuduğu hem de sazının yer aldığı birtakım kayıtlar mevcut.

PRÖMİYER NEDİR?

Bir tiyatro oyununun gerekli provalar ve çalışmalar bittikten sonra, seyirci önünde oynanışın ilk gecesine verilen isimdir.